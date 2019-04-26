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Причины смертельного взрыв на шахте "Схидкарбон": Пасечник нарушил гробовое молчание
Причиной трагичной аварии на шахте "Схидкарбон" в "ЛНР" стал взрыв метана, по словам главаря квазиреспублики Леонида Пасечника.
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник дал первый комментарий о взрыве на шахте "Схидкарбон" в псевдореспублике, озвучив причины ЧП и ход спасательной операции, передает "Диалог.UA". Данные распространяют сепаратистские СМИ и сообщества в соцсетях.
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о создании специального штаба, который возглавляет "вице-премьер" Черноусов. "Тут же находится и "премьер-министр" Козлов. Спасатели делают все возможное. Судьба 15 человек до сих пор неизвестна", - отметил он. Ожидается, что подразделение МЧС России ранним утром будет на месте взрыва. Также, по словам Пасечника, предложила помощь и "ДНР", но у них "не оказалось того оборудования, которое есть у россиян".
Теги: Донбасс, шахта, взрыв, комментарий, ЛНР, Пасечник
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