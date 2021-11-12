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Начал работу первый на Луганщине "фронт-офис" полиции
Сегодня, 12 ноября, глава полиции Луганщины Олег Григоров вместе с председателем Новоайдарского поселкового совета Игорем Шопиным и специалистом по мобилизации громад Программы ООН по «Восстановлению и развитию мира» Эмилем Кореневым торжественно открыли «фронт-офис» Счастьинского районного отдела полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганщины.
"Это первый «фронт-офис» на территории Луганщины и для нас это крайне важно, ведь цель преследуется одна - чтобы полиция была более прозрачная, более открытая и полезная для людей, потому что полиция Луганщины работает по принципу - полиция для людей, а не люди для полиции", - обращаясь к присутствующим, отметил Олег Григоров и поблагодарил представителей ПРООН и громады за поддержку и активное участие в реализации проекта «Фронт-офис. Вас приветствует полиция».
Теги: Донбасс, Счастье, офис, полиция
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