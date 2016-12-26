В Покровске запустили высокоскоростной интернет

26.12.2016 18:36

В Покровске (до переименования Красноармейск) Донецкой области появился 3G-интернет. Об этом сообщил президент оператора мобильной связи «Киевстар» Петр Чернышев в Facebook, сообщают "Новости Донбасса".



По его словам, запуск мобильной связи 3G планировался во второй половине 2017 года, однако по просьбе студентов Донецкого технического университета услуги высокоскоростного интернета уже доступны.



Запуск услуги состоялся 23 декабря: пользователям стали доступны 3000 МБ для быстрого интернета.