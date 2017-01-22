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Боевики вблизи Мариуполя обстреливали морпехов из минометов
Боевики т.н. «ДНР» вели огонь по украинским позициям из минометов и гранатометов.Об этом 0629 рассказал пресс-офицер сектора «Мариуполь» Иван Чмиль.
21 раз российско-оккупационные войска обстреливали вчера позиции украинских военнослужащих на Мариупольском направлении.
Наибольшее количество нарушений «режима тишины» пришлась на позиции вблизи Широкино. Там в течение 8 обстрелов в сутки противник открывал огонь по украинским морпехам из 82-х мм. минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Такое же оружие использовалось боевиками во время обстрелов позиций украинских морских пехотинцев вблизи Водяного. Также вчера во второй половине дня противник из вооружения БМП прицельно обстрелял позиции около Новогригорьевки.
Также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливал позиции вблизи Лебединского, Гранитного, Гнутово, Талаковки и Павлополя. По позициям вблизи Широкино и Лебединского вели огонь снайперы. Украинские военные трижды открывали огонь в ответ.
В течение текущих суток, по состоянию на 6:00 утра на Мариупольском направлении было зафиксировано 2 обстрела сил АТО. Ночью враг дважды обстрелял из крупнокалиберных пулеметов позиции вблизи Широкино. Украинские военные огонь не в ответ не открывали.
Также ночью в направлении Николаевка - Новоселовка дважды зафиксирован пролет БПЛА противника.
Источник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, ДНР, боевики, обстрелы
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