В Бахмуте военнослужащий ВСУ из Калашникова устроил стрельбу в квартире многоэтажки

22.01.2017 16:00

Военнослужащий ВСУ устроил стрельбу в квартире многоэтажного дома в Бахмуте. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

В нем отмечается, что в полицию от жильцов этого дома поступила информация о выстрелах в одной из квартир.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что выстрелы произвел военнослужащий в квартире, которую он арендует вместе со своей сожительницей.

Мужчина произвел два выстрела из автомата Калашникова в стену, - сообщает полиция.

Военнослужащего задержали. Оружие изъято, жертв и пострадавших нет.

Источник ostro.org