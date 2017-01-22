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В Бахмуте военнослужащий ВСУ из Калашникова устроил стрельбу в квартире многоэтажки

22.01.2017 16:00
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В Бахмуте военнослужащий ВСУ из Калашникова устроил стрельбу в квартире многоэтажки

Военнослужащий ВСУ устроил стрельбу в квартире многоэтажного дома в Бахмуте. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

В нем отмечается, что в полицию от жильцов этого дома поступила информация о выстрелах в одной из квартир.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что выстрелы произвел военнослужащий в квартире, которую он арендует вместе со своей сожительницей.

Мужчина произвел два выстрела из автомата Калашникова в стену, - сообщает полиция.

Военнослужащего задержали. Оружие изъято, жертв и пострадавших нет.

Источник ostro.org



Теги: Донбасс, оружие, полиция, ВСУ, Калашников
 
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