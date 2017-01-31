Российские оккупанты вели огонь на всех направлениях донбасского фронта, среди ВСУ есть раненые

31.01.2017 19:08

Двое наших военных ранены и двое травмированы в результате обстрелов боевиками 31 января. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, по состоянию на 18.00 31 января, начиная с полуночи, боевики совершили 46 обстрелов украинских позиций. Захватчики вели обстрелы преимущественно из тяжелого вооружения.

Так, на Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов из "Градов". Также они обстреливали наши позиции из 152-миллиметровой артиллерии. Многократно огонь вели танки. По Авдеевке, Опытному и Верхнеторецкому били 120-миллиметровые минометы боевиков, а по Луганскому - гранатометы и стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Водяное и Бердянское, из 120-миллиметровых минометов - Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и опять же Водяное.

По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия, а по Чермалыку вел огонь снайпер.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска неоднократно вели огонь по нашим позициям из 82-миллиметровых минометов в районе Крымского, Троицкого и Новозвановки, - говорится в сообщении.