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Журналисты российских телеканалов попали под обстрел в Донецке
31.01.2017 18:37
Российские СМИ заявляют об обстреле своих журналистов со стороны ВСУ в микрорайоне Путиловка Киевского района оккупированного г. Донецк. Об этом сообщают Vesti.ru.
Согласно сообщению, пострадавшие являются сотрудниками агентства ANNA-News и "Федерального агентства новостей". Журналисты приехали снимать сюжет о ночных обстрелах в микрорайоне Путиловка оккупированного Донецка. По их словам, там они и попали под обстрел.
В сообщении указано, что пострадавших среди журналистов нет.
Фото: 112.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, обстрелы, журналисты
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- Для эвакуации жителей Авдеевки подготовлено 142 автобуса 16:56
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