Журналисты российских телеканалов попали под обстрел в Донецке

31.01.2017 18:37

Российские СМИ заявляют об обстреле своих журналистов со стороны ВСУ в микрорайоне Путиловка Киевского района оккупированного г. Донецк. Об этом сообщают Vesti.ru.

Согласно сообщению, пострадавшие являются сотрудниками агентства ANNA-News и "Федерального агентства новостей". Журналисты приехали снимать сюжет о ночных обстрелах в микрорайоне Путиловка оккупированного Донецка. По их словам, там они и попали под обстрел.

В сообщении указано, что пострадавших среди журналистов нет.