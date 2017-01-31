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Архив - Донецкая область

Журналисты российских телеканалов попали под обстрел в Донецке

31.01.2017 18:37
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Журналисты российских телеканалов попали под обстрел в Донецке

Российские СМИ заявляют об обстреле своих журналистов со стороны ВСУ  в микрорайоне Путиловка Киевского района оккупированного г. Донецк. Об этом сообщают Vesti.ru.

 Согласно сообщению, пострадавшие являются сотрудниками агентства ANNA-News и "Федерального агентства новостей". Журналисты приехали снимать сюжет о ночных обстрелах в микрорайоне Путиловка оккупированного Донецка. По их словам, там они и попали под обстрел.

В сообщении указано, что пострадавших среди журналистов нет.


Фото: 112.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, обстрелы, журналисты
 
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