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Архив - Донецкая область

Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви

11.02.2017 19:56
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Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви

Угрозы Захарченко начать резкое наступление на позиции ВСУ на Донбассе в попытке возмездия за убийство Гиви является дешевой игрой на публику. Об этом в комментарии украинским СМИ заявил глава "Грузинского легиона" Шота Кеделашвили, который воюет на Донбассе на стороне сил АТО, пишет "Диалог".

Он отметил, что нервная реакция главаря боевиков Захарченко является не более чем попыткой показать журналистам, СМИ и обществу, что боевики не оставят убийц Гиви без наказания, однако на самом деле из-за убитого боевика инициировать глобальное возмездие никто не станет, так как сам "Гиви не являлся настоящим воином".

Кеделашвили отметил, что террорист был обычным исполнителем, который вскоре после своей смерти будет всеми забыт, а разрекламированные угрозы Захарченко в адрес Украины никаких реальных рисков не несут и вообще ничего не значат:



Фото: www.dialog.ua

Теги: Донбасс, Грузия, смерть, месть, угроза, Захарченко, Гиви
 
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