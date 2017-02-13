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Архив - Донецкая область

Под Горловкой противник ведет обстрелы из «Градов» и «Васильков», - ИС

13.02.2017 18:38
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Под Горловкой противник ведет обстрелы из «Градов» и «Васильков», - ИС

По оперативным данным группы ИС, на участке от Песок до Троицкого (юго- западнее Горловки) - обстрелы с применением автоматического стрелкового оружия, крупнокалиберных пулемётов, станковых и ручных гранатомётов, эпизодическое применение 82-мм и 120-мм миномётов (в том числе автоматических 82-мм типа 2Б9 «Василёк») и по крайней мере дважды - установок типа «Град-П».

Под обстрелами оказались «промзона» и юго-восточная часть Авдеевки, эпизодически удары - по старой Авдеевке, передовым позициям украинских войск на участке Пески-Водяное-Опытное, со стороны Васильевки - по позициям ВСУ на участке Весёлое – Новосёловка-2.

 

Источник:  sprotyv.info



Теги: Донбасс, война, АТО, обстрелы
 
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