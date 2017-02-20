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Архив - Донецкая область

В Авдеевку вернули электричество

20.02.2017 11:45
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В Авдеевку вернули электричество

Завершились ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения Авдеевки со стороны неподконтрольных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.
"В Авдеевке постепенно появляется свет, подключаются подстанции", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Авдеевка, электроснабжение
 
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