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Архив - Донецкая область

Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична

23.02.2017 08:30
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Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична

Ватажок самопроголошеної «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко заявив, що останній указ президента Російської Федерації Володимира Путіна, згідно з яким тепер «документи» невизнаних республік визнаються на території РФ, привів регіон у критичну ситуацію. Про це у середу повідомляє російське видання «Інтерфакс».

«Після останнього рішення президента Росії Владимира Путина ситуація з паспортами ДНР стала таки критичною. Кількість заявок на отримання документу Донецької народної республіки збільшилася в декілька разів. Наразі ми вирішуємо питання щодо залучення додаткових потужностей від обробки заявок до виготовлення документів», - розповів головний донецький бойовик.

В той самий час Захарченко наголосив, що «влада» невизнаної республіки «ДНР» зможе вирішити цю проблему не раніше, ніж до кінця наступного місяця. «Це просто ажіотаж. Ми наразі не можемо справитися з приливом заявок. Наказ російського лідера Володимира Путіна таки змінив ситуацію в ДНР», - додав терорист.

Як повідомлялося раніше, 18-го лютого 2017 року президент РФ Путін В.В. підписав указ щодо визнання на території Росії паспортів «Л/ДНР».

 

Источник: from-ua.com



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, Захарченко
 
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