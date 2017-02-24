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В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции в ОБСЕ говорят об угрозе экологической катастрофы
Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан выразил обеспокоенность из-за остановки Донецкой фильтровалной станции (ДФС) и угрозой не обеспечения нужд гражданского населения на линии разграничения. Об этом говорится на странице СММ ОБСЕ на Facebook, пишет 112.ua.
"Апакан призвал стороны конфликта обратить внимание на нужды гражданского населения Донбасса после того, как накануне произошел обстрел Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватой, в результате которого были эвакуированы работники", - говорится в сообщении.
Oстановка этой станции может привести не только к отсутствию воды по обе стороны линии разграничения, но и к экологической катастрофе, поскольку на заводе хранится большое количество хлора.
Апакан заявил о необходимости безопасного доступа к ДФС и разминирования территории возле нее.
Как сообщалось, Донецкая фильтровальная станция была остановлена после обстрела, но вода поступает людям в штатном режиме. Сотрудники станции получили психологические травмы во время обстрелов и боятся возвращаться на рабочие места.
Во время обстрела были повреждены здания склада хлора, хлоропровод, кровля здания фильтров, камера переключения резервуаров чистой воды. Частично повреждено здание административно-бытового корпуса.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция
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