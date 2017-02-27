Банда без главарей: "Сомали" без Гиви и Моторолы доживает последние дни, - ИС

27.02.2017 17:28

По данным группы "ИС", командование «1-го АК ДНР» инициирует пересмотр оргштатной структуры т.н. «отдельных батальонов» - бандформирований типа «Сомали», «Спарта» и пр., которые были введены в состав российско-террористических войск по «особым штатам» в качестве «отдельных подразделений».

Главная цель пересмотра штатной структуры – сокращение данных бандформирований до минимума, с целью доукомплетования за счет освободившейся живой силы «линейных частей», в которых наблюдается хронический некомплект личным составом.

Одновременно «военной контрразведке» отдано указание предусмотреть меры по недопущению выявления недовольства в среде боевиков данных подразделений в ходе проводимых оргштатных мероприятий.

Источник: sprotyv.info