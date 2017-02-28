Штаб блокады Донбасса заявил о штурме позиций активистов под Торецком

28.02.2017 18:20

Позиции участников блокады Донбасса на станции «Кривой Торец» под Торецком штурмуют неизвестные. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает штаб блокады Донбасса. По его информации, в результате столкновений есть пострадавший.

«Идет штурм редута блокады в Кривом Торце „16 добровольческого батальона“. Вооруженные „титушки“ штурмуют превосходящими силами (в 5−6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует. Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут», — говорится в сообщении.

«Первые две попытки штурма были отбиты, „титушки“ отошли и перекрыли подходы и подъезды к редуту. Действуют совместно с так называемой полицией. Удалось избежать применения огнестрельного оружия. Судя по действиям полиции, заставить гарнизон редута применить огнестрельное оружие в целях самозащиты, очевидно, и было основной задачей режиссера данной провокации», — сказано в сообщении.

«Большая часть так называемых титушек явно имеет признаки военной подготовки, однако личности нападавших пока не установлены. Штаб принимает все меры для обеспечения безопасности и деблокирования редута, но прибывает подмога и у «титушек», — отметили в Штабе.

Информацию о конфликте возле станции «Кривой Торец» на своей странице в Фейсбуке подтвердил глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин.

«Сегодня в 13.20 в колл-центр 102 поступило сообщение от анонима о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец, где находятся участники блокады, возник конфликт. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Торецкого отделения полиции. По состоянию на 14.40 полицейские задержали 37 человек, совершивших нападение на участников блокады. Устанавливаются личности каждого участника конфликта. Ведется проверка», — рассказал он.

«По состоянию на 15.00. Одному из «блокадников», 1971 года рождения, была оказана медицинская помощь. Предварительный диагноз: закрытый перелом левой ноги. По его словам, получил при падении с поезда на ст. Кривой Торец», — добавил позже Аброськин.

Источник fakty.ua