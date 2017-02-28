- Штаб блокады Донбасса заявил о штурме позиций активистов под Торецком18:20
- Аваков попросил полномочий для силового снятия блокады ОРДЛО 18:00
- В Мариуполе c 1 апреля подорожает проезд в транспорте 17:40
- Больных туберкулезом боевиков "ДНР" просят не пускать в города17:20
- Вікторія Войціцька: «Суд підтримав олігархів та схему «Роттердам+» 17:00
- Штаб блокады требует от Порошенко огласить все пункты Минских соглашений 14:40
- Россия использует Савченко в сугубо своих целях 13:20
- Боевики «ДНР» "наехали" на донецкие фирмы Ахметова13:10
- Боевики вводят "администрации" на шахтах Рината Ахметова13:00
- На Донбассе попала под обстрел сельхозтехника12:20
Штаб блокады Донбасса заявил о штурме позиций активистов под Торецком
Позиции участников блокады Донбасса на станции «Кривой Торец» под Торецком штурмуют неизвестные. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает штаб блокады Донбасса. По его информации, в результате столкновений есть пострадавший.
«Идет штурм редута блокады в Кривом Торце „16 добровольческого батальона“. Вооруженные „титушки“ штурмуют превосходящими силами (в 5−6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует. Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут», — говорится в сообщении.
«Первые две попытки штурма были отбиты, „титушки“ отошли и перекрыли подходы и подъезды к редуту. Действуют совместно с так называемой полицией. Удалось избежать применения огнестрельного оружия. Судя по действиям полиции, заставить гарнизон редута применить огнестрельное оружие в целях самозащиты, очевидно, и было основной задачей режиссера данной провокации», — сказано в сообщении.
«Большая часть так называемых титушек явно имеет признаки военной подготовки, однако личности нападавших пока не установлены. Штаб принимает все меры для обеспечения безопасности и деблокирования редута, но прибывает подмога и у «титушек», — отметили в Штабе.
Информацию о конфликте возле станции «Кривой Торец» на своей странице в Фейсбуке подтвердил глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин.
«Сегодня в 13.20 в колл-центр 102 поступило сообщение от анонима о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец, где находятся участники блокады, возник конфликт. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Торецкого отделения полиции. По состоянию на 14.40 полицейские задержали 37 человек, совершивших нападение на участников блокады. Устанавливаются личности каждого участника конфликта. Ведется проверка», — рассказал он.
«По состоянию на 15.00. Одному из «блокадников», 1971 года рождения, была оказана медицинская помощь. Предварительный диагноз: закрытый перелом левой ноги. По его словам, получил при падении с поезда на ст. Кривой Торец», — добавил позже Аброськин.
Источник fakty.ua
Теги: Украина, Донбасс, полиция, блокада, штурм, титушки
- Тука раскритиковал блокаду Донбасса
- В этом месяце начнется набор в донбасскую полицию
- Блокада Донбасса: власть озвучила свои требования
- В полицию Донетчины попал посол США
- Блокада Донбасса: у министров разные мнения о необходимости торговли с "ЛДНР" и об опасности блокады для энергетики страны
- Блокада Донбасса угрожает безопасности Украины - Гройсман
- Штаб блокады Донбасса заявил о штурме позиций активистов под Торецком18:20
- Аваков попросил полномочий для силового снятия блокады ОРДЛО 18:00
- В Мариуполе c 1 апреля подорожает проезд в транспорте 17:40
- Больных туберкулезом боевиков "ДНР" просят не пускать в города17:20
- Вікторія Войціцька: «Суд підтримав олігархів та схему «Роттердам+» 17:00
- Штаб блокады требует от Порошенко огласить все пункты Минских соглашений 14:40
- Россия использует Савченко в сугубо своих целях 13:20
- Боевики «ДНР» "наехали" на донецкие фирмы Ахметова13:10
- Боевики вводят "администрации" на шахтах Рината Ахметова13:00
- На Донбассе попала под обстрел сельхозтехника12:20
- Какой средний размер взятки в Украине19:00
- Что нужно указывать в налоговой декларации за 2016 год. ВИДЕО18:40
- Штаб блокады Донбасса заявил о штурме позиций активистов под Торецком18:20
- Аваков попросил полномочий для силового снятия блокады ОРДЛО 18:00
- В Мариуполе c 1 апреля подорожает проезд в транспорте 17:40
- Больных туберкулезом боевиков "ДНР" просят не пускать в города17:20
- Вікторія Войціцька: «Суд підтримав олігархів та схему «Роттердам+» 17:00
- Нынешняя власть может предложить только политику «затыкания дыр»16:40
- Киев заявил о рекордном падении давления в ГТС16:20
- Белорусы продолжают поставки троллейбусов на Донбасс16:00
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Судьи красиво отмазывают пьяных водителей. ВИДЕО08:36
- Чорний шоколад позбавить набряків08:05
- Консервы на вашей полке: как консервированные лакомства влияют на здоровье07:25
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников 19:53
- Боец Правого Сектора: Савченко не могла так заявлять18:52
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО
- Фирташ начал сливать подельников
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
- Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО
- Не поленитесь — прочитайте и вникните! И запомните — все это в тарифе!!!!!! — Кучеренко
- Мы ничего не знали о Донбассе...
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин