В оккупированной Горловке закрыли центр распределения гуманитарной помощи Ахметова

03.03.2017 09:37

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили подробности закрытия "гуманитарного штаба" олигарха Рината Ахметова, пишет news.liga.net.

По информации пресс-службы миссии, ОБСЕ уточняла сообщения о закрытии центров распределения так называемой гуманитарной помощи.

"Директор дома культуры в Горловке, где расположен центр фонда Рината Ахметова, сообщил миссии, что фонд закрыл свой офис 28 февраля. На месте наблюдатели видели вооруженных лиц", - отметили в пресс-службе.

По словам представителя фонда, центры распределения гуманитарной помощи в оккупированных районах Донецкой области закрылись.

28 марта штаб Ахметова заявил, что боевики заблокировали его работу во временно оккупированных районах Донбасса.

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