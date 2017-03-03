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Архив - Донецкая область

В оккупированной Горловке закрыли центр распределения гуманитарной помощи Ахметова

03.03.2017 09:37
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В оккупированной Горловке закрыли центр распределения гуманитарной помощи Ахметова

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили подробности закрытия "гуманитарного штаба" олигарха Рината Ахметова, пишет news.liga.net.

По информации пресс-службы миссии, ОБСЕ уточняла сообщения о закрытии центров распределения так называемой гуманитарной помощи.

"Директор дома культуры в Горловке, где расположен центр фонда Рината Ахметова, сообщил миссии, что фонд закрыл свой офис 28 февраля. На месте наблюдатели видели вооруженных лиц", - отметили в пресс-службе.

По словам представителя фонда, центры распределения гуманитарной помощи в оккупированных районах Донецкой области закрылись.

28 марта штаб Ахметова заявил, что боевики заблокировали его работу во временно оккупированных районах Донбасса. 

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российско


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Горловка, Ринат Ахметов, ОБСЕ, штаб
 
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