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Архив - Донецкая область

Снайпер расстрелял волонтеров. В штабе АТО рассказали подробности происшествия

08.03.2017 22:37
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Снайпер расстрелял волонтеров. В штабе АТО рассказали подробности происшествия

Военные медики прооперировали раненых под Зайцево волонтеров Юлию Толмачеву и Юрия Адамьяка, которые попали под обстрел вражеского снайпера, угрозы жизни обоих пациентов нет.
Об этом вечером пресс-центр штаба АТО сообщил на своей странице в Facebook.
"В среду в результате обстрела российско-оккупационными войсками недалеко от Зайцево получили ранения волонтеры благотворительного фонда "Батальон Волонтер" Юлия Толмачева и Сергей Адамьяк. В течение часа раненых доставили в Бахмутскую центральную райбольницу, где их прооперировали военные врачи", - отметили в штабе.
Согласно сообщению, Толмачева получила огнестрельное осколочное ранение мягких тканей головы и сотрясение головного мозга легкой степени.
В свою очередь, Адамьяк получил тяжелое огнестрельное ранение левой руки. Оперативное вмешательство прошло без осложнений, добавили в штабе.

Источник Обозреватель.



Теги: Донбасс, расстрел, волонтеры, Зайцево
 
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