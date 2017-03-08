Снайпер расстрелял волонтеров. В штабе АТО рассказали подробности происшествия

08.03.2017 22:37

Военные медики прооперировали раненых под Зайцево волонтеров Юлию Толмачеву и Юрия Адамьяка, которые попали под обстрел вражеского снайпера, угрозы жизни обоих пациентов нет.

Об этом вечером пресс-центр штаба АТО сообщил на своей странице в Facebook.

"В среду в результате обстрела российско-оккупационными войсками недалеко от Зайцево получили ранения волонтеры благотворительного фонда "Батальон Волонтер" Юлия Толмачева и Сергей Адамьяк. В течение часа раненых доставили в Бахмутскую центральную райбольницу, где их прооперировали военные врачи", - отметили в штабе.

Согласно сообщению, Толмачева получила огнестрельное осколочное ранение мягких тканей головы и сотрясение головного мозга легкой степени.

В свою очередь, Адамьяк получил тяжелое огнестрельное ранение левой руки. Оперативное вмешательство прошло без осложнений, добавили в штабе.

Источник Обозреватель.