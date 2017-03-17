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Архив - Донецкая область

В "ДНР" заявили об открытии представительства в Греции

17.03.2017 20:30
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В "ДНР" заявили об открытии представительства в Греции

Так называемое "МИД ДНР" намерено открыть 21 марта в Афинах представительский центр Об этом сообщает один из сепаратистских  сайтов.

Как говорится в сообщении, открытие представительского центра "поспособствует укреплению информационных, культурных и экономических связей между "ДНР" и Грецией".

Его собрался возглавить представитель организации "Спаси Донбасс" Андреас Зафейрис.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Греция, открытие, представительство, ДНР
 
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