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В "ДНР" заявили об открытии представительства в Греции
17.03.2017 20:30
Так называемое "МИД ДНР" намерено открыть 21 марта в Афинах представительский центр Об этом сообщает один из сепаратистских сайтов.
Как говорится в сообщении, открытие представительского центра "поспособствует укреплению информационных, культурных и экономических связей между "ДНР" и Грецией".
Его собрался возглавить представитель организации "Спаси Донбасс" Андреас Зафейрис.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Греция, открытие, представительство, ДНР
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