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Сутки в зоне АТО: 112 обстрелов боевиков, четверо погибших украинских военных и трое раненых
18.03.2017 08:04
В результате обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе погибло четверо военнослужащих, ранения получили трое. Об этом сообщил пресс-центр штаба антитеррористической организации.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска сто двенадцать раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе с использованием тяжелого вооружения.
Фото: https://www.stihi.ru/
Теги: Донбасс, война, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
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