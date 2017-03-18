Сутки в зоне АТО: 112 обстрелов боевиков, четверо погибших украинских военных и трое раненых

18.03.2017 08:04

В результате обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе погибло четверо военнослужащих, ранения получили трое. Об этом сообщил пресс-центр штаба антитеррористической организации.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска сто двенадцать раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе с использованием тяжелого вооружения.