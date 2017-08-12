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В Попасной закрыли школу: поселили туда военных
12.08.2017 08:50
В городе Попасная Луганской области закрыли местную школу №27. Об этом сообщил директор учебного заведения Александр Богданов, передает Hromadske.
По словам директора, школу закрыли из-за отсутствия учеников.
Теперь, как сообщают в ОБСЕ, в здании школы живут 35 украинских военных. На входе написано "Входа нет - доступ запрещен".
Глава Попаснянской районной государственной администрации Сергей Шакун подтвердил проживание в здании учебного заведения военнослужащих ВСУ, однако назвал это временным - бойцы будут там жить четыре месяцы пока строят мост.
Также он уточнил, что в будущем школа снова откроется и в ней создадут инклюзивные классы.
Теги: Донбасс, школа, военные, Попасная
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