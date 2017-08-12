В Попасной закрыли школу: поселили туда военных

12.08.2017 08:50

В городе Попасная Луганской области закрыли местную школу №27. Об этом сообщил директор учебного заведения Александр Богданов, передает Hromadske.

По словам директора, школу закрыли из-за отсутствия учеников.

Теперь, как сообщают в ОБСЕ, в здании школы живут 35 украинских военных. На входе написано "Входа нет - доступ запрещен".

Глава Попаснянской районной государственной администрации Сергей Шакун подтвердил проживание в здании учебного заведения военнослужащих ВСУ, однако назвал это временным - бойцы будут там жить четыре месяцы пока строят мост.

Также он уточнил, что в будущем школа снова откроется и в ней создадут инклюзивные классы.