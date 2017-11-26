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В Киеве задержали второго комбата "Донбасса"
Бывшего второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского (позывной "Галл") задержали сегодня в Киеве сотрудники Национальной полиции Украины.
Об этом в комментарии "Громадському радіо" сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко. По его словам, Виногродский задержан по подозрению в совершении преступления. Пока ведомство не может сообщить детали, они станут известны позже.
Как пишет издание "ГОРДОН", о похищении Виногродского сегодня сообщили в движении "Визволення".
Народный депутат от "Самопомочі" Егор Соболев на своей странице в Фейсбук также написал о задержании Виногродского. Он уверяет, что еще один экс-командир "Донбасса" был задержан в Новоград-Волынском Житомирской области.
"Не успели мы узнать об аресте закрытым судом в Мариуполе Александра Новикова, ветерана "Донбасса" с позывным Хаммер, у нас минимум два новых похищения за последний час. В Киеве во время возвращения с женой из гостей в машину затолкали второго командира "Донбасса" Анатолия Виногродского (позывной Гал). В Новоград-Волынском, где Движение "Визволення" блокирует организованную фирмами Виктора Медведчука (лидер движения "Украинский выбор" и переговорщик в минском процессе. – "ГОРДОН") контрабанду российского топлива в Украину, захвачен командир роты добровольческого батальона ОУН Леонид Литвиненко (позывной Бек)", – написал Соболев.
По его сведениям, задержанных везут в Донецкую область. Соболев добавил, что и Хаммер, и Гал, и Бек были среди организаторов лагеря движения "Визволення" на улице Грушевского в Киеве, "куда мы вышли с требованием принятия антикоррупционных законов".
24 ноября активисты движения "Визволення" заявили, что около 20 человек, похожих на спецназовцев, захватили одного из организаторов лагеря под Верховной Радой, бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова.
Бывший доброволец батальона "Донбасс" Александр Калашник рассказал, что после того как в сентябре 2014 года он инициировал несколько попыток аудита благотворительного фонда батальона "Донбасс", где заметил злоупотребления, его похитили свои же коллеги. Три месяца он находился в плену, пока его не освободили сотрудники милиции Донецкой области.
Отметим, что сегодня суд Мариуполя арестовал Новикова на два месяца по подозрению в похищении человека.
Теги: Украина, Донбасс, полиция, задержание, комбат
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