- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники15:29
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия14:51
- Россиянке-добровольцу АТО вновь отказали в гражданстве Украины13:31
- "Иногда кажется, что они бы и Кадырову как "президенту" обрадовались", - Елена Степова о том, кто может возглавить новую "Новороссию"13:10
- Парасюк сильно избил человека в Мариуполе: стало известно, кто стал новой жертвой нардепа12:01
- Второй после Захарченко: скандальная Савченко встретилась с одним из главных террористов “ДНР”11:22
- На Донбассе погиб казахский доброволец сил АТО10:59
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 декабря10:08
- СМИ про "ихтамнетов": только по официальным данным Минобороны РФ за годы войны на Донбассе погибло более 2,5 тыс российских солдат - подробности09:24
- Три года назад был назначен поезд из Мариуполя в оккупированный Крым09:17
Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что все социальные выплаты получают люди, которые переехали из оккупированного Донбасса на постоянное место жительства на территорию, подконтрольную украинской власти. Об этом он сказал в интервью "Народной правде", передает 62.ua.
"Подчеркиваю, на постоянное место жительство! Эти люди получают социальные выплаты вовремя и в полном объеме", - уверяет Розенко.
Он также признает, что люди, которые живут на временно оккупированной территории, лишены такой возможности. "Они лишены не из-за решения правительства или власти в целом. Лишила их такой возможности Российская Федерация и подконтрольные ей боевики, захватившие часть территории Украины, захватили на той территории все государственные учреждения, банковскую систему, лишив людей всех социальных выплат.
Безусловно, мы можем говорить, что — да, люди имеют право на социальные выплаты. Но, сейчас украинская власть не может обеспечить, к сожалению, для тех людей, их социальные права. Поэтому, когда территориальная целостность Украины будет восстановлена, когда органы государственной власти возобновят свою деятельность на территории, которая сегодня временно неподконтрольна Украины, безусловно, что все социальные выплаты и в полном объеме будут обеспечены. Тогда жители тех регионов в полном объеме получать свои зарплаты и пенсии", - заявил вице-премьер-министр.
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Российская Федерация, Луганская область, боевики, переселенцы, соцвыплаты, пенсии
- НА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В БЮДЖЕТЕ БЫЛО ЗАЛОЖЕНО ТОЛЬКО 2%
- Средства для решения вопросов переселенцев не учтены при формировании бюджета на 2017 год
- "Всем нужен дом" - переселенцы опубликовали мультик со значением (ВИДЕО)
- "Все граждане Украины имеют одинаковые права" - министр по оккупированным территориям и переселенцам Черныш выступает за возвращение соцвыплат на Донбассе
- Невероятно: в Украине подсчитали число переселенцев
- Гордон: В США рассматривается план, по которому Крым остается за Россией, а Донбасс – за Украиной
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники15:29
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия14:51
- Гибридная армия РФ выжигает дома мирных жителей на Донбассе 152-мм артиллерией в Луганской области13:49
- Россиянке-добровольцу АТО вновь отказали в гражданстве Украины13:31
- "Иногда кажется, что они бы и Кадырову как "президенту" обрадовались", - Елена Степова о том, кто может возглавить новую "Новороссию"13:10
- Парасюк сильно избил человека в Мариуполе: стало известно, кто стал новой жертвой нардепа12:01
- Второй после Захарченко: скандальная Савченко встретилась с одним из главных террористов “ДНР”11:22
- На Донбассе погиб казахский доброволец сил АТО10:59
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого10:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 декабря10:08
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники15:29
- Активисты вытащили Саакашвили из заблокированного авто в Киеве: первые слова политика. ВИДЕО15:10
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия14:51
- ФСБ, Курченко и попытка госпереровота: Луценко показал "сенсационные" доказательства измены Саакашвили. ВИДЕО14:29
- Рада вызывает на ковер глав ГПУ, СБУ, САП и НАБУ14:11
- В Киеве презентовали «Киборгов»14:00
- Гибридная армия РФ выжигает дома мирных жителей на Донбассе 152-мм артиллерией в Луганской области13:49
- Россиянке-добровольцу АТО вновь отказали в гражданстве Украины13:31
- "Иногда кажется, что они бы и Кадырову как "президенту" обрадовались", - Елена Степова о том, кто может возглавить новую "Новороссию"13:10
- В Киев привезли главную елку Украины12:50
- Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.09:48
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Лечение простуды в разных странах: народные рецепты17:10
- Нехватка каких продуктов провоцирует головную боль16:20
- Как избежать неудач? Приметы-предостережения на каждый день13:19
- Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые10:42
- Косметологи поделились полезными советами по уходу за губами зимой09:25
- Як попередити зимові травми?08:17
- Кошки или собаки: ученые выяснили кто умнее07:46
- Горловку заполонили "странные военные"
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы
- Новый главарь "ЛНР" выступил с заявлением о России
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения