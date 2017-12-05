Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия

05.12.2017 14:51

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что все социальные выплаты получают люди, которые переехали из оккупированного Донбасса на постоянное место жительства на территорию, подконтрольную украинской власти. Об этом он сказал в интервью "Народной правде", передает 62.ua.

"Подчеркиваю, на постоянное место жительство! Эти люди получают социальные выплаты вовремя и в полном объеме", - уверяет Розенко.

Он также признает, что люди, которые живут на временно оккупированной территории, лишены такой возможности. "Они лишены не из-за решения правительства или власти в целом. Лишила их такой возможности Российская Федерация и подконтрольные ей боевики, захватившие часть территории Украины, захватили на той территории все государственные учреждения, банковскую систему, лишив людей всех социальных выплат.

Безусловно, мы можем говорить, что — да, люди имеют право на социальные выплаты. Но, сейчас украинская власть не может обеспечить, к сожалению, для тех людей, их социальные права. Поэтому, когда территориальная целостность Украины будет восстановлена, когда органы государственной власти возобновят свою деятельность на территории, которая сегодня временно неподконтрольна Украины, безусловно, что все социальные выплаты и в полном объеме будут обеспечены. Тогда жители тех регионов в полном объеме получать свои зарплаты и пенсии", - заявил вице-премьер-министр.