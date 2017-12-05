Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия

05.12.2017 14:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что все социальные выплаты получают люди, которые переехали из оккупированного Донбасса на постоянное место жительства на территорию, подконтрольную украинской власти. Об этом он сказал в интервью "Народной правде", передает 62.ua.

"Подчеркиваю, на постоянное место жительство! Эти люди получают социальные выплаты вовремя и в полном объеме", - уверяет Розенко.

Он также признает, что люди, которые живут на временно оккупированной территории, лишены такой возможности. "Они лишены не из-за решения правительства или власти в целом. Лишила их такой возможности Российская Федерация и подконтрольные ей боевики, захватившие часть территории Украины, захватили на той территории все государственные учреждения, банковскую систему, лишив людей всех социальных выплат.

Безусловно, мы можем говорить, что — да, люди имеют право на социальные выплаты. Но, сейчас украинская власть не может обеспечить, к сожалению, для тех людей, их социальные права. Поэтому, когда территориальная целостность Украины будет восстановлена, когда органы государственной власти возобновят свою деятельность на территории, которая сегодня временно неподконтрольна Украины, безусловно, что все социальные выплаты и в полном объеме будут обеспечены. Тогда жители тех регионов в полном объеме получать свои зарплаты и пенсии", - заявил вице-премьер-министр.



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Российская Федерация, Луганская область, боевики, переселенцы, соцвыплаты, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх