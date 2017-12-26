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"Дьявол кроется в деталях", - Тука рассказал о возвращении россиян к СЦКК
СЦКК - это фактически единственный совместный механизм, который хоть как-то, но работал. Об этом в эфире "5 канала" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука, передает "Диалог.UA".
"Безусловно он (СЦКК - прим. ред.) нужен. Несмотря на все несуразности, но это фактически единственный совместный механизм, который хоть как-то, но работал. Дело в том, что после того, как во время очередных обстрелов повреждаются те или иные объекты критической инфраструктуры, нам приходится договариваться с террористами о прекращении огня, чтобы ремонтные бригады могли приступить к выполнению своих работ.
И фактически этот СЦКК-центр был единственным механизмом, который был задействован в этом переговорном процессе. После того, как россияне вышли из этого центра, фактически единственным возможным механизмом остается использование в качестве посредника ОБСЕ, но всем понятно, что ОБСЕ вряд ли справится с такой задачей.
Таким образом, россияне фактически заставляют Украину начать прямые переговоры с так называемыми руководителями этих псевдообразований, и мы на это никогда не согласимся", - сказал он . Тука добавил: "И пока, по предварительной информации, те условия, которые выставили россияне для возврата в СЦКК - это легализация, подписание определенных договоренностей о работе этого центра - надо смотреть в детали, потому что обычно, дьявол кроется в деталях".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, переговоры, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, СЦКК
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