Украина не стремится к реинтеграции оккупированных территорий-эксперт

29.12.2017 16:31

«В российских СМИ два года говорят, что Донбасс – это Украина, мол, забирайте. Вопрос в том, что делать с населением, с экономикой, демографией, экологией. Нужно понять, что является ценностью: люди или флаг на границе, - отметил в интервью «Радио Свобода» эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего» по внутренней и международной политике Игар Тышкевич.

А директор направления внутренней и международной политики аналитического центра «Украинский институт будущего» Юрий Романенко отчасти согласился с предположениями журналистов о том, что Украина не хочет реинтегрировать оккупированные территории и вовсе к этому не стремится.

«На уровне логики это действительно так, потому что Украина не готова забирать Донбасс после всего произошедшего. Первая составляющая – сейчас на территории Украины приблизительно 600-800 тысяч беженцев с территории Донбасса. Представим, что Украина забрала эти территории обратно. Социология показывает, что 50-60% беженцев не хотят туда возвращаться. Ключевая проблема, как загрузить те мощности, которые там остались, несмотря на то, что мы потеряли 30-40% экономики безвозвратно.

Вторая составляющая – это аномально высокое, относительно других территорий Украины, количество пенсионеров и бюджетников, которых нужно обеспечивать.

Третья составляющая – затраты на восстановление инфраструктуры. У государства нет понимания, какая должна быть модель восстановления. Даже непонятно, какие затраты необходимы для ремонта дорог на подконтрольной территории. Например, Мариуполь и Северодонецк оказались в логистическом тупике. А развитие этих украинских территорий невозможно без решения этого тупика», - ответил Юрий Романенко.