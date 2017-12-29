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Украина не стремится к реинтеграции оккупированных территорий-эксперт
«В российских СМИ два года говорят, что Донбасс – это Украина, мол, забирайте. Вопрос в том, что делать с населением, с экономикой, демографией, экологией. Нужно понять, что является ценностью: люди или флаг на границе, - отметил в интервью «Радио Свобода» эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего» по внутренней и международной политике Игар Тышкевич.
А директор направления внутренней и международной политики аналитического центра «Украинский институт будущего» Юрий Романенко отчасти согласился с предположениями журналистов о том, что Украина не хочет реинтегрировать оккупированные территории и вовсе к этому не стремится.
«На уровне логики это действительно так, потому что Украина не готова забирать Донбасс после всего произошедшего. Первая составляющая – сейчас на территории Украины приблизительно 600-800 тысяч беженцев с территории Донбасса. Представим, что Украина забрала эти территории обратно. Социология показывает, что 50-60% беженцев не хотят туда возвращаться. Ключевая проблема, как загрузить те мощности, которые там остались, несмотря на то, что мы потеряли 30-40% экономики безвозвратно.
Вторая составляющая – это аномально высокое, относительно других территорий Украины, количество пенсионеров и бюджетников, которых нужно обеспечивать.
Третья составляющая – затраты на восстановление инфраструктуры. У государства нет понимания, какая должна быть модель восстановления. Даже непонятно, какие затраты необходимы для ремонта дорог на подконтрольной территории. Например, Мариуполь и Северодонецк оказались в логистическом тупике. А развитие этих украинских территорий невозможно без решения этого тупика», - ответил Юрий Романенко.
Теги: Украина, Донбасс, территория, оккупация
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