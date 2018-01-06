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Ситуация в пунктах пропуска утром 6 января
Сегодня утром, 6 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 января линию разграничения через КПВВ пересекли 32,2 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 7690 человек и 995 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8345 человек и 1535 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6160 человек и 1185 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3190 человек и 715 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 6815 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 60/90;
КПВВ «Марьинка» – 50/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 40/30;
КПВВ «Гнутово» – 40/60.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
Людмила: «7:17. На ДНР в сторону Артемовска (Бахмута, – ред.) автоочередь – 45, льготы – 3»;
Дмитрий: «9:08. На КПВВ "ДНР" в сторону Артемовска (Бахмута, – ред.) пеших практически нет. В 9ч 50мин (по местному, "московскому" времени, – ред.), 14 автобус подъехал, люди подошли в "сетку" и тут же отдали паспорта на проверку».
КПВВ «Марьинка»:
Alex: «7:42. Из Курахово на Марьинском БП очередь большая, за посадку»;
Андрей: «8:16. В Марьинке конец очереди между посадкой и кольцом»;
Ирина: «8:30. На "Каргилле" из Донецка около 100-120 машин. Движение очень слабое, автобусов тоже много»;
Александр: «9:13. На "Каргилле" в Курахово с моста, ноль до блоков. Из Курахово – на второй посадке»;
Alex: «9:38. В Марьинке в сторону Донецка пропустили очень быстро»;
«TR»: «9:38. "Каргилл": из Донецка очередь до моста».
Alex: «9:48. На Марьинском "нулевом" машин очень мало».
КПВВ «Новотроицкое»:
Оксана: «5:48. В Еленовке очередь в сторону Мариуполя до середины расстояния между блокпостом и церковью. Льготников едет много»;
Оксана: «6:40. В Еленовке в сторону Мариуполя машин 70, льготников пока машин 20-25».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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