Авдеевку серьезно "отработали"

07.01.2018 17:12

В прифронтовой Авдеевке силами полиции Донетчины и Национальной гвардии были проведены спецмероприятия с целью повышения уровня безопасности накануне рождественских праздников.



В отработке, которую провели 5 января, были задействованы 100 правоохранителей. После ночного инструктажа экипажи отправились в Авдеевку. В составе пеших и мобильных нарядов полицейские проверяли транспорт, документы водителей и пассажиров, отрабатывали адреса возможного нахождения разыскиваемых лиц, владельцев зарегистрированного оружия.



В ходе спецмероприятий сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях. Все они - местных жителей 31-39 лет, сообщает сайт полиции Донетчины.



Кроме того, полицейские изъяли два переработанных пистолеты, ликвидировали незаконный пункт приема металлолома и обнаружили фальшивого "пенсионера МВД". Мужчина назвался бывшим сотрудником управления по борьбе с организованной преступностью Киевской области и показал пенсионное удостоверение, которое вызвало сомнения. В ходе проверки оказалось, что документ - поддельный, а мужчина в органах внутренних дел службу никогда не проходил. По факту подделки открыто уголовное производство по ч. 1,3 ст.358 Уголовного кодекса Украины.



Всего за сутки задокументировано 4 преступления. Продолжается досудебное расследование.