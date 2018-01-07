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Авдеевку серьезно "отработали"
В прифронтовой Авдеевке силами полиции Донетчины и Национальной гвардии были проведены спецмероприятия с целью повышения уровня безопасности накануне рождественских праздников.
В отработке, которую провели 5 января, были задействованы 100 правоохранителей. После ночного инструктажа экипажи отправились в Авдеевку. В составе пеших и мобильных нарядов полицейские проверяли транспорт, документы водителей и пассажиров, отрабатывали адреса возможного нахождения разыскиваемых лиц, владельцев зарегистрированного оружия.
В ходе спецмероприятий сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях. Все они - местных жителей 31-39 лет, сообщает сайт полиции Донетчины.
Кроме того, полицейские изъяли два переработанных пистолеты, ликвидировали незаконный пункт приема металлолома и обнаружили фальшивого "пенсионера МВД". Мужчина назвался бывшим сотрудником управления по борьбе с организованной преступностью Киевской области и показал пенсионное удостоверение, которое вызвало сомнения. В ходе проверки оказалось, что документ - поддельный, а мужчина в органах внутренних дел службу никогда не проходил. По факту подделки открыто уголовное производство по ч. 1,3 ст.358 Уголовного кодекса Украины.
Всего за сутки задокументировано 4 преступления. Продолжается досудебное расследование.
Теги: Донбасс, Авдеевка, полиция, незаконные военные формирования
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