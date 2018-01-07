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Мариупольский горсовет усилил охрану
Горсовет Мариуполя, который находится на улице Митрополитская, 39, перешли на новый режим охраны с применением современных технологий.
Как передаёт MRPL.CITY, в холле первого этажа здания установлена рамка металлодетектора и турникет. Только, преодолев эти преграды, теперь можно попасть в помещения, где обитают представители местной власти. Оборудование установлено в рамках проведения ремонта первого этажа здания.
Ремонт этот, по словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, прошёл не просто. Так, первая подрядная организация, взявшаяся за проведение работ, со своей задачей не справилась. Завершением затянувшегося ремонта занималась уже другая подрядная организация.
"В настоящее время работы по ремонту первого этажа полностью завершены. Помимо оборудования обеспечения безопасности, в холле установлен один из символов Мариуполя - якорь, одновременно представляющий собой изображение расплавленного металла, льющегося из ковша", - сообщает MRPL.CITY.
Теги: Донбасс, Мариуполь, ремонт, горсовет
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