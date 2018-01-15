- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
- Агентура Кремля открывает новый фронт – на этот раз Минобороны, – волонтер14:38
- На Донбассе разоблачили аферу боевиков с "паспортами" для иностранцев14:20
- В Мариуполе пустят с молотка “Азовмаш”13:45
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС13:30
- Вблизи Мариуполя работают пункты обогрева ГСЧС11:30
- Назревает бунт: ОБСЕ фиксирует недовольства жителей «ЛДНР»11:00
- Паника в «ЛДНР»: местные жители жалуются, что они «отрезаны от всего мира»09:30
- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
Вблизи Мариуполя работают пункты обогрева ГСЧС
На территории Донецкой области функционируют пункты оказания помощи населению.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.
Ежедневно через контрольные пункты въезда-выезда на территории Донецкой области перемещаются сотни граждан. На каждом из четырех КПВВ функционируют пункты оказания помощи населению на которых дежурят представители Службы спасения.
Пункты оказания помощи работают в круглосуточном режиме, их основными задачами являются создание условий для граждан, в частности, обеспечение санитарно-гигиенических условий, предоставление при необходимости медицинской помощи и обеспечение общественного правопорядка во время пересечения КПВВ. На территории пунктов оказания помощи постоянно дежурят спасатели, обеспечивая пожарную безопасность и функционирование пунктов оказания помощи, к которым, в случае необходимости, может обратиться каждый.
Вдоль линии разграничения их несколько:
- пункт оказания помощи расположен на расстоянии 60 м от КПВВ «Зайцево» Артемовский район;
- пункт оказания помощи расположен на расстоянии 20 м от КПВВ «Пищевик» Волновахский район (перенесенный с КПВВ «Гнутово» г.. Мариуполь и функционирует с 25.12.2015 года);
- пункт оказания помощи расположен на расстоянии 200 м от КПВВ «Новотроицкое», Волновахский район и 80 м от автодороги Н-20 «Мариуполь - Славянск»;
- пункт оказания помощи расположен на расстоянии 2,9 км от КПВВ «Курахово».
За последние сутки в пункты оказания помощи населению обратилось 73 человека, из них 6 детей и 27 пожилых людей (КПВВ «Майорское» - 39 человек, из них 5 детей и 19 пожилых людей; КПВВ «Новотроицкое» - 4 человека; КПВВ « Гнутово »- 27 человек, из них 1 ребенок и 8 человек преклонного возраста; КПВВ« Марьинка »- 3 человека). С начала функционирования пунктов, зарегистрирована и оказана помощь 71 012 лицам (из них 5043 детей и 12132 людей пожилого возраста).
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, пункт обогрева
- В Донецкой области устроили погром в депутатской приёмной (ФОТО)
- Что ждет украинцев в 2009 году
- В Мариуполь приедут «укропы»
- В Мариуполе появится новая партия
- Мариупольский избирком предупредил "Фронт Змін". Партия обратилась в СБУ и милицию
- В мэры городов Донбасса рвутся сыновья, пенсионеры и... гинеколог
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
- Агентура Кремля открывает новый фронт – на этот раз Минобороны, – волонтер14:38
- На Донбассе разоблачили аферу боевиков с "паспортами" для иностранцев14:20
- В Мариуполе пустят с молотка “Азовмаш”13:45
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС13:30
- Вблизи Мариуполя работают пункты обогрева ГСЧС11:30
- Назревает бунт: ОБСЕ фиксирует недовольства жителей «ЛДНР»11:00
- Паника в «ЛДНР»: местные жители жалуются, что они «отрезаны от всего мира»09:30
- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
- Названо имя "восьмого холостяка" Украины15:05
- Обережно: телефони українців на гачку, бачать навіть фотографії і листування14:55
- Агентура Кремля открывает новый фронт – на этот раз Минобороны, – волонтер14:38
- Месси побил рекорд 39-летней давности14:30
- На Донбассе разоблачили аферу боевиков с "паспортами" для иностранцев14:20
- СБУ задержала группу хакеров, создавших "сервис" для шпионажа через мобильные телефоны14:10
- Украинец, получавший зарплату в биткоинах, попал в неприятную ситуацию14:02
- В Мариуполе пустят с молотка “Азовмаш”13:45
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- В Горловке "нащупали" МТС
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
- На Донетчину обрушилась новая беда
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО