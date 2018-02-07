В Мариуполе появится фирменная пицца от ветеранов АТО

07.02.2018 09:15

Бывший участник партизанского движения Богдан Чабан и экс-боец полка «Азов» Алексей Качко запустят в Мариуполе новый проект. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Богдан Чабан, передает MRPL.CITY.

Предприниматели планируют открыть в Мариуполе службу доставки пиццы «Veterano Pizza». По словам Богдана Чабана, проект предполагает трудоустройство ветеранов и скидку для участников АТО. Кроме того, часть прибыли будет перечисляться на помощь детям погибших.

«Наша цель - делать вкусную пиццу в городе и доставлять ее в кратчайшие сроки», - отметил предприниматель.

Ранее Богдан Чабан успешно реализовал в Мариуполе кофейню «Изба-Читальня», а Алексей Качко – мини-кофейню «Veterano Coffee». Стоит также отметить, что пиццерии бренда «Veterano Pizza» действуют также в Киеве, Днепре и Стебнике (Львовская область).

Напомним, для мариупольских переселенцев готовится программа содействия в трудоустройстве через стартапы новых бизнес-проектов.