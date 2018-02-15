СМИ: расстрел морпехов в зоне АТО устроили их сослуживцы

15.02.2018 11:56

Украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили подробности гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты. Ранее факт гибели морпехов подтвердили (без подробностей) в пресс-центре штаба АТО.



По данным LB.ua, убиты четверо морских пехотинцев по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское Донецкой области. Их якобы застрелили двое сослуживцев из автоматов Калашникова. Убийцы задержаны. Возможная причина конфликта - неуставные отношения.