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Архив - Донецкая область

На Донбассе на блокпосту загорелся автобус с пассажирами

22.02.2018 08:53
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На Донбассе на блокпосту загорелся автобус с пассажирами

В городе Константиновка Донецкой области на блокпосту на въезде в город загорелся пассажирский автобус.

Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, полицейские, которые несли службу на блокпосте, увидели дым из багажного отсека автобуса, который подъезжал к пункту проверки.

Один из правоохранителей остановил транспорт и огнетушителем потушил пожар.

К счастью, ни пассажиры, ни водитель не пострадали.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Константиновка, автобус, пассажиры, пожар, полиция, блокпост
 
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