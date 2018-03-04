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Авдеевку хотят сделать безопаснее
В прифронтовой Авдеевке полицейские начали реализацию проекта "Безопасный дом".
По данным avdeevka.city, старт данного проекта начался с многоквартирных домов, расположенных на улицах Юбилейная и Грушевского.
Руководство полиции Донетчины в ноябре 2017 года начало внедрения нового для региона проекта - "Безопасный дом". Он предусматривает тесное сотрудничество в вопросах безопасности широкого круга участников: участковых офицеров полиции, представителей ОСМД и жителей многоэтажных домов, представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления. Делается это для того, чтобы привлечь жителей многоквартирных домов к активному участию в обеспечении собственной безопасности и повысить эффективность взаимодействия полиции с обществом на основе партнерских отношений.
Данный проект уже начал воплощаться на территории Покровской оперзоны. Так, в Мирнограде (бывший Димитров), граждане, после встреч с правоохранителями, поняли все преимущества данного проекта и начали его воплощать в своих многоэтажных домах.
В прифронтовой Авдеевке также начался первый этап внедрения данного проекта. Участковый офицер Авдеевского отделения полиции Сергей Ковалев вместе с председателями ОСМД обследовали многоэтажные дома на улицах Юбилейная и Грушевского. Проверили освещенность придомовых территорий, блокирование свободного доступа в подвалы, к чердакам и технпомещениям, наличие решеток на окнах первого этажа, а также наличие домофонов на дверях подъездов.
По результатам проведенных обследований сотрудники полиции разработали рекомендации по необходимому техническому укреплению домов, а также - и комплексу совместных с ОСМД и городской властью мер, которые позволят повысить защищенность жителей.
Такие совместные обследования будут продолжаться и в других многоэтажных домах прифронтового города, жители которых хотят присоединиться к проекту "Безопасный дом".
Теги: Донбасс, безопасность, Авдеевка
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