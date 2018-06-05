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Архив - Донецкая область

В Донецке произошло ужасное ДТП. ВИДЕО

05.06.2018 20:22
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В Донецке произошло ужасное ДТП. ВИДЕО

Сегодня, 5 июня, около площади Свободы в Кировском районе оккупированного Донецка произошло ДТП в результате которого погибла девушка, пишет Трибун.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, которые опубликовали видео с места трагедии.
Сообщается, что парень, который управлял мотоциклом госпитализирован в тяжелом состоянии.
Подробности на данный момент неизвестны.



Теги: Донецк, Донбасс, гибель, ДТП
 
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