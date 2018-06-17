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Люди окончательно разуверились в «ЛДНР» и возмущены высказываниями Дейнего и Пескова
Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возмущены тиражируемыми высказываниями одного из главарей «ЛНР» Владислава Дейнего и «комментариями» пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова «о возможности возвращения ЛНР в состав Украины».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Узнав о высказываниях Дейнего и «комментариях» Пескова жители временно оккупированных территорий Донбасса пришли в ярость и негодование. Вот что они пишут в соцсетях:
«Мне вот одно интересно, за что столько людей погибло?»
«Виталiй, чтобы кремлядь показала своим хомячкам к чему приводят печеньки нуланд, чтобы блогерам, соловьевым было о чем п… здеть на своих говнопередачах, чтобы провели мундиаль, чтобы сняли санкции....»
«Жизни людей ничто в сравнении с великой политикой. Попал «под раздачу» Донбасс, подумаешь жертвы, кого они волнуют ?!»,
«Виталий, за чужие интересы и обогащение..»,
«В лохторатовском объединении под названии ЛДНР по другому и быть не может. Дело «мМм-ов» живёт не смотря не на что».
Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, Песков, соцсети, Дейнего, РФ
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