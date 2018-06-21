В оккупированном Снежном местный житель открыл огонь по прохожему

21.06.2018 18:34

В оккупированном Снежном 55-летний местный житель из огнестрельного оружия ранил прохожего.

В «МВД ДНР» сообщают, что инцидент случился вчера, передает donpress.com.

55-летний местный житель в ходе конфликта с малознакомым мужчиной выстрелил ему в ногу.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь бригадой скорой помощи.

Сейчас злоумышленник задержан снежанскими «правоохранителями».