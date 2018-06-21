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Архив - Донецкая область

В оккупированном Снежном местный житель открыл огонь по прохожему

21.06.2018 18:34
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В оккупированном Снежном местный житель открыл огонь по прохожему

В оккупированном Снежном 55-летний местный житель из огнестрельного оружия ранил прохожего.

В «МВД ДНР» сообщают, что инцидент случился вчера, передает donpress.com.

55-летний местный житель в ходе конфликта с малознакомым мужчиной выстрелил ему в ногу.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь бригадой скорой помощи.

Сейчас злоумышленник задержан снежанскими «правоохранителями».



Теги: Донбасс, Снежное, ранение, скорая помощь, конфликт, выстрел, МВД, оккупация, ДНР
 
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