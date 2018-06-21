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В оккупированном Снежном местный житель открыл огонь по прохожему
21.06.2018 18:34
В оккупированном Снежном 55-летний местный житель из огнестрельного оружия ранил прохожего.
В «МВД ДНР» сообщают, что инцидент случился вчера, передает donpress.com.
55-летний местный житель в ходе конфликта с малознакомым мужчиной выстрелил ему в ногу.
Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь бригадой скорой помощи.
Сейчас злоумышленник задержан снежанскими «правоохранителями».
Теги: Донбасс, Снежное, ранение, скорая помощь, конфликт, выстрел, МВД, оккупация, ДНР
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