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Горячее перемирие: появилась новая карта обстрелов из зоны ООС
07.07.2018 12:28
Сегодня, 7 июля, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы происходили практически вдоль всей линии разграничения, несмотря на объявленной с 1 июля перемирие.
Напомним, что за прошедшие сутки, 6 июля, в районе ООС произошло 30 обстрелов, в ход пошли ракеты.
Обе стороны понесли потери в результате снайперского противостояния.
Также из утренней сводки пресс-центра ООС стало известно, что сегодня оккупанты Донбасса стреляли на двух направлениях.
Теги: Донбасс, карта, обстрелы, фронт, ООС
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