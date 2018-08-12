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Архив - Донецкая область

После нас хоть потоп…. На оккупированном Донбассе вода затопила копанку, есть жертвы

12.08.2018 18:18
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После нас хоть потоп…. На оккупированном Донбассе вода затопила копанку, есть жертвы

Шахтер погиб на шахте в оккупированном Донбассе в результате прорыва воды в горную выработку. Об этом сообщает Остров с ссылкой на сепаратистские СМИ.
Отмечается, что вечером 11 августа на одной из шахт города Снежное Донецкой области произошло затопление горной выработки в результате прорыва воды. В результате ЧП один человек погиб, еще один пропал без вести, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.
Сообщается, что прорыв воды произошел "в артели по добыче угля", то есть на "крышуемой" боевиками копанке.
Как сообщалось ранее, оккупационные власти присвоили копанкам статус артелей и обязали их уплачивать "налоги"



Теги: Донбасс, Снежное, вода, жертвы, копанка
 
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