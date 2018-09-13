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Архив - Донецкая область

Боевики на Донбассе нарастили количество обстрелов, но ВСУ их "качественно угомонили"

13.09.2018 08:43
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Боевики на Донбассе нарастили количество обстрелов, но ВСУ их "качественно угомонили"

В течение минувших суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Украинские бойцы дали адекватный ответ, и боевики понесли потери.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает segodnya.ua.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

С минометов 82-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Светлодарск, Чермалык и Лебединское.

По позициям защитников Крымского, Новотошковского и Лебединского оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток одного оккупанта уничтожены, пятеро ранены.



Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, боевики, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ООС
 
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