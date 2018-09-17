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Впервые на Донбассе обнаружены фрагменты реактивных гранат
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе впервые обнаружили фрагменты разных видов реактивных ракет. Как передает replyua.net, об этом сказано в тексте отчета миссии. В том числе, стало известно, что фрагменты были разбросаны на дороге Т1316 в районе участка разведения сил и средств в Золотом Луганской области.
«Приблизительно в 500 м к северо-западу от блокпоста вооруженных формирований, который находится на южном крае участка разведения в районе Золотого, члены патруля миссии впервые заметили фрагменты различных типов реактивных гранат. Их разбросало как на самой дороге Т1316, так и вдоль нее. Пребывая ориентировочно в 400 м к югу от северного края упомянутого участка разведения, командой СММ впервые были зафиксированы фрагменты другой реактивной гранаты», - рассказали в ОБСЕ.
Также представители организации добавили, что на южном крае участка разведения в районе Золотого, наблюдатели слышали около 10 выстрелов из стрелкового оружия в 3–5 км к северо-востоку (по оценке, за пределами участка разведения).
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, гранаты
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