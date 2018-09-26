Названо имя будущего «главы» «ДНР»

26.09.2018 23:22

В России к теме неподконтрольного украинской власти Донбасса упал интерес, и то, что на «выборах ДНР» победит «врио главы республики» Денис Пушилин, предопределено. Так считает экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток» Александр Ходаковский, о чем он написал на своей странице в соцсетях.

Ходаковский пишет, что недавно участовал в одном мероприятии. «В числе прочего был затронут вопрос о существенном падении внимания к теме Донбасса прежде всего в тех кругах, которые осуществляют так называемое кураторство. Мы сравнили разные аспекты и пришли к выводу, что упал управленческий потенциал, произошел отказ от анализа обстановки – уже не запрашиваются обзоры, социсследования, статистика; для поддержания „хайпа“ привлекаются такие слабые пишущие и говорящие персоны, что само по себе показательно. Любые новости из Донбасса стали такими короткоживущими, как бабочки однодневки. Как будто отбывается какая-то повинность: кто-то отбывает повинность жить, кто-то повинность воевать, кто-то повинность курировать, кто-то повинность писать и говорить», – отмечает Ходаковский.

Он также рассуждает о перспективах ситуации в «ДНР», после того как его не пустили в «республику» для участия в «выборах ДНР». «Теперь для меня и для всех важно понимать, по какому пути пойдет Пушилин? Он был достаточно осторожен, умел лавировать и отступать, когда было нужно. Это говорит об осмотрительности, и надеюсь, что он не откажется от неё и в дальнейшем. Теперь, после моего технического поражения ввиду неявки на ринг, интриги никакой не будет, итог действа под названием выборы предопределен, и остается только надеяться, что с улиц исчезнут плакаты с мудрыми речами, а мы не пойдем дружными темпами в Украину по намеченному Минском пути», – отмечает Ходаковский.

Источник Донецкие новости