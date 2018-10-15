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У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
Департамент по сотрудничеству с Украиной появился в администрации президента РФ, создать его предложил Сурков. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин преобразовывает управление по сотрудничеству со странами СНГ, которое курировал его помощник, куратор "Л/ДНР" Владислав Сурков. В администрации президента уже существует Управление по приграничному сотрудничеству, которое занимается урегулированием определенных вопросов по территории Донбасса, Осетии и Абхазии, возглавляет его Олег Говорун. По данным российских и украинских СМИ, данное управление курируется помощником Путина Владиславом Сурковым. Отмечается, что он же предложил создать Департамент по сотрудничеству с Украиной при АП.
Песков не стал пояснять, чем займется данный департамент и какие функции на себя возьмет, но многие журналисты восприняли это как определенный шаг по урегулированию конфликта на Донбассе.
Также пресс-секретарь Путина не стал сообщать, какую роль в данном департаменте отвели Суркову. В Интернете узнали о том, что СМИ "ДНР" начали вещать в проукраинском формате. Об этом первым сообщил блогер Денис Казанский в своем "Твиттере". Порошенко рассказал, как можно достичь мира на Донбассе всего за один день.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, война, конфликт, ОРДЛО
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