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Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери
Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о попытках российско-террористических войск разжечь ситуацию на оккупированном Донбассе.
В течение минувших суток 12 ноября ситуация в районе ведения боевых действий на Донбассе была полностью контролируемой Объединенными силами, передает "Диалог.UA".
Однако пророссийские боевики 9 раз открывали провокационный огонь по позициям украинских войск. Также противник дважды применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Зафиксировано, что незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов.
Известно, что в ходе боевых действий один защитник Украины получил легкое ранение.
Согласно данным разведки, один из российских оккупантов был уничтожен, еще двое ранены.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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