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Архив - Донецкая область

Военное положение: в Донецкой области стало на один блокпост больше

05.12.2018 16:30
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Военное положение: в Донецкой области стало на один блокпост больше

В Донецкой области в связи с военным положением установили мобильный блокпост Национальной гвардии и полиции. Об этом сообщил офицер группы информации и коммуникации Восточного территориального управления Олег Антибура, передает УНН.

По словам офицера, нацгвардейцы несут службу вместе с полицией на границе Донецкой области в Розовском районеВоеннослужащие осуществляют проверку автомобилей, содержание багажников, проверку документов пассажиров и водителей.

Кроме того, еще два блокпоста появились в Сумской области.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, военное положение, блокпост, ДНР, ЛНР, пункт пропуска
 
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