Возле Авдеевки было «горячо» - стрельба и взрывы

13.12.2018 08:15

В последнем отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 12 декабря) сообщается, что Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 320 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 400 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня, включая около половины взрывов, зафиксировано в районах к северу и югу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

Неспокойно было и в районе Авдеевки. Наблюдатели, находящиеся на юго-восточной окраине прифронтового города, 11 декабря, в период с 9:08 до 14:06, слышали:

- 24 взрыва;

- 16 очередей из крупнокалиберного пулемета;

- 7 выстрелов из 30-мм пушки;

- 3 выстрела из стрелкового оружия