Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения

31.12.2018 08:31

В Украине впервые с февраля 2018 года количество официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сократилось, хотя до сих пор зарегистрированы более 1,5 млн ВПЛ. Об этом говорится в дайджесте Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») «Ситуация с соблюдением прав ВПЛ и пострадавших от конфликта лиц» за ноябрь 2018 года, опубликованном на сайте организации.

Так, по данным правозащитников, Единая информационная база данных ВПЛ (ЕИБД) функционирует сравнительно хорошо с кратковременными перебоями из-за слабой интернет-связи. «Запуск новой базы данных планировался на 3 декабря, но дату отложили. Новая база данных будет включать информацию по ЕИБД и с автоматизированной системы обработки персональных документов. Более подробная информация о новой базе данных еще не доступна. Однако работники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) выразили опасения, что некоторая информация может быть потеряна во время переноски», – говорится в дайджесте.

Как сообщалось ранее, Министерство социальной политики Украины планирует объединить две базы данных, используемых УТСЗН.

Источник: https://dnews.dn.ua