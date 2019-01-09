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Жители "ДНР" в Сети активно планируют протесты против оккупантов и ликвидацию ненавистных им боевиков

09.01.2019 12:47
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Жители "ДНР" в Сети активно планируют протесты против оккупантов и ликвидацию ненавистных им боевиков

Сторонники сепаратистов публично жалуются на преступления оккупационных властей в захваченном Донецке и планируют расправу над главарями боевиков "ДНР".

Жители временно оккупированной части Донбасса активно сокрушаются в социальных сетях о разгуле преступности и бесепредела со стороны боевиков "ДНР", передает "Диалог".

Более того, на сепаратистов и местных "властей" жалуются даже заядлые поклонники "псевдореспублики", которые поддерживал сепаратистские настроения.



Иными словами, в фейковой "републике" реально заговорили о протестах против боевиков "ДНР". Также сторонники "русского мира" мечтают взять пример с Украины, где активисты бросали в мусорные баки чиновников-коррупционеров. Более того, призывают расстрелять и ликвидировать главарей боевиков.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, протесты
 
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