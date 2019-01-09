Жители "ДНР" в Сети активно планируют протесты против оккупантов и ликвидацию ненавистных им боевиков

09.01.2019 12:47

Сторонники сепаратистов публично жалуются на преступления оккупационных властей в захваченном Донецке и планируют расправу над главарями боевиков "ДНР".

Жители временно оккупированной части Донбасса активно сокрушаются в социальных сетях о разгуле преступности и бесепредела со стороны боевиков "ДНР", передает "Диалог".

Более того, на сепаратистов и местных "властей" жалуются даже заядлые поклонники "псевдореспублики", которые поддерживал сепаратистские настроения.





Иными словами, в фейковой "републике" реально заговорили о протестах против боевиков "ДНР". Также сторонники "русского мира" мечтают взять пример с Украины, где активисты бросали в мусорные баки чиновников-коррупционеров. Более того, призывают расстрелять и ликвидировать главарей боевиков.



Источник: www.dialog.ua