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Архив - Донецкая область

Торецк снова без воды, подозревают повреждение водопровода

12.01.2019 12:30
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Торецк снова без воды, подозревают повреждение водопровода

В Торецке с 8 утра 12 января приостановлена подача воды на город.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города, передают novosti.dn.ua.

Предварительные причины – повреждение водопровода Горловка-Торец.

Жителей просят сделать необходимый запас воды и не сливать воду из систем отопления.

Информация об обстоятельствах происшествия уточняется.



Теги: Донбасс, Горловка, вода, водопровод, повреждения, Торецк
 
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