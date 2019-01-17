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Наемник НВФ поблагодарил Бородая за протез. ВИДЕО
Наемник НВФ, воевавший против Украины на Донбассе, поблагодарил «Союз добровольцев Донбасса» (СДД) за протез.
Соответствующий видеоролик был опубликован на YouTube-канале «организации».
В коротком видео некий Александр Г. сообщил, что находился на территории Украины в неподконтрольном поселке Зайцево, вблизи Горловки Донецкой области, где участвовал в боевых действиях против ВСУ.
«В 2015 году получил ранение, была ампутирована нога… Хочу выразить огромную благодарность „Союзу добровольцев Донбасса“ за оказанную мне помощь в получении протеза и оплате», — сообщил член НВФ, передает donpress.com.
Также он поблагодарил гражданина РФ, одного из идеологов «русского мира», бывшего «премьер-министра» группировки «ДНР», советника Александра Захарченко, а ныне главу «общественной организации» «СДД» Александра Бородая.
Теги: Донбасс, протезирование, ампутация, ДНР, ВСУ, Бородай, Захарченко, НВФ, РФ
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