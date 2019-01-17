Наемник НВФ поблагодарил Бородая за протез. ВИДЕО

17.01.2019 20:11

Наемник НВФ, воевавший против Украины на Донбассе, поблагодарил «Союз добровольцев Донбасса» (СДД) за протез.

Соответствующий видеоролик был опубликован на YouTube-канале «организации».

В коротком видео некий Александр Г. сообщил, что находился на территории Украины в неподконтрольном поселке Зайцево, вблизи Горловки Донецкой области, где участвовал в боевых действиях против ВСУ.

«В 2015 году получил ранение, была ампутирована нога… Хочу выразить огромную благодарность „Союзу добровольцев Донбасса“ за оказанную мне помощь в получении протеза и оплате», — сообщил член НВФ, передает donpress.com.

Также он поблагодарил гражданина РФ, одного из идеологов «русского мира», бывшего «премьер-министра» группировки «ДНР», советника Александра Захарченко, а ныне главу «общественной организации» «СДД» Александра Бородая.