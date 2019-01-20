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На Донбассе уничтожена техника террористов РФ: ВСУ показали "супердрон", которого лишились боевики 

20.01.2019 14:01
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На Донбассе уничтожена техника террористов РФ: ВСУ показали "супердрон", которого лишились боевики 

Речь идет о беспилотнике оккупантов, который боевики переделали, снабдив своим механизмом.

Сообщается, что бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" в зоне ООС сбили БПЛА террористов. Он, как сказано на странице бригады в Facebook, оказался кустарной переделкой китайского беспилотника "Фантом-4", передает "Диалог.UA".

Наемники РФ снабдили данный БПЛА механизмом, позволяющим сбрасывать на позиции ВСУ осколочные боеприпасы. Далее выяснилось, что хвостовик аппарата боевики напечатали на дешевом 3D-принтере, а поражающие элементы взяли из осколочного выстрела ВОГ-17М.

Защитники Украины отмечают, что пытаясь казаться "хозяевами положения", боевики "ДНР/ЛНР" все больше подражают террористам ХАМАС и ИГИЛ. Однако очередная провокация оккупантов против ВСУ с треском провалилась.



Теги: Донбасс, беспилотник, дрон, ДНР, ЛНР, боевики, сбили, ВСУ, ООС
 
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