- В зоне ООС обострение: у обеих сторон большие потери10:28
- Армия РФ считает огромные потери - убитых и раненых около двух десятков: ВСУ мощно отомстили за своих бойцов10:09
- На Донбассе обострение: ранены пять бойцов ООС, потери боевиков – четверо убиты и 13 ранеными09:50
- Ситуация на КПВВ Украины: самая маленькая очередь на «Майорске»09:28
- «Не для этого работали»: член НВФ из Горловки объяснил, зачем пошел воевать. ВИДЕО09:12
- Фото "ополченочек" Пушилина поразило соцсети: "Половина Донецка живет впроголодь, а их что, на убой кормят"08:49
- На Донбассе объявили новый режим тишины, Москва не дает никаких гарантий со своей стороны — Марчук. ВИДЕО08:12
- В неподконтрольной Горловке состоялся ежегодный конкурс «Мисс и Мистер АДИ». ВИДО07:51
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей07:28
- Перемирие на Донбассе: Марчук сообщил о принятом на переговорах ТКГ решении21:28
На Донбассе обострение: ранены пять бойцов ООС, потери боевиков – четверо убиты и 13 ранеными
В течение суток 7 марта боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Противник обстреливал позиции ООС из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, выпустив 119 боеприпасов.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции ООС:
из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта ВОДЯНОЕ;
дважды, из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Гнутово;
дважды, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов подразделений украинских войск:
трижды из минометов калибра 82 мм – в районе села КрымскоеЕ;
трижды, из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Хутор Вольный;
из артиллерийских систем калибра 152 мм – у поселка городского типа Новотошковское;
из минометов калибра 120 мм – вблизи населенных пунктов Айдар, ТроицкоеЕ и Новозвановка;
из минометов 82-го калибра – возле села Екатериновка;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Зайцево;
из стрелкового оружия – вблизи поселка Новолуганское.
В результате обстрелов пять украинских защитников получили ранения.
"Ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа огнем дежурных огневых средств Объединенных сил. По данным разведки, четырех оккупантов ликвидировано, 13 ранены. Также уничтожено боевую машину пехоты противника", – уточнили в пресс-центре ООС.
С начала текущих суток обстрелов позиций ООС не зафиксировано.
Теги: Донбасс, вооружение, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
- Террористы атаковали украинских бойцов на Донбассе и сами понесли потери: подробности
- В зоне ООС обострение: у обеих сторон большие потери
- Боевики поплатились за гибель украинского военнослужащего на Донбассе
- В "Л/ДНР" не успевают считать трупы боевиков: враг провалил наступление, получив мощный ответный удар ВСУ
- Оккупант несет большие потери на Донбассе: мощной "ответкой" ВСУ ликвидировали двух боевиков, пятеро ранены
- Боевики попали под ответный огонь ВСУ на Донбассе и понесли потери
- Армия РФ считает огромные потери - убитых и раненых около двух десятков: ВСУ мощно отомстили за своих бойцов10:09
- На Донбассе обострение: ранены пять бойцов ООС, потери боевиков – четверо убиты и 13 ранеными09:50
- Ситуация на КПВВ Украины: самая маленькая очередь на «Майорске»09:28
- «Не для этого работали»: член НВФ из Горловки объяснил, зачем пошел воевать. ВИДЕО09:12
- Фото "ополченочек" Пушилина поразило соцсети: "Половина Донецка живет впроголодь, а их что, на убой кормят"08:49
- На Донбассе объявили новый режим тишины, Москва не дает никаких гарантий со своей стороны — Марчук. ВИДЕО08:12
- В неподконтрольной Горловке состоялся ежегодный конкурс «Мисс и Мистер АДИ». ВИДО07:51
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей07:28
- Перемирие на Донбассе: Марчук сообщил о принятом на переговорах ТКГ решении21:28
- Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений20:15
- Армия РФ считает огромные потери - убитых и раненых около двух десятков: ВСУ мощно отомстили за своих бойцов10:09
- Донецкому художественному музею подарили портрет Тараса Шевченко10:00
- На Донбассе обострение: ранены пять бойцов ООС, потери боевиков – четверо убиты и 13 ранеными09:50
- "Динамо" разгромно проиграло "Челси" в Лондоне (ВИДЕО)09:40
- Ситуация на КПВВ Украины: самая маленькая очередь на «Майорске»09:28
- «Не для этого работали»: член НВФ из Горловки объяснил, зачем пошел воевать. ВИДЕО09:12
- Фото "ополченочек" Пушилина поразило соцсети: "Половина Донецка живет впроголодь, а их что, на убой кормят"08:49
- Vodafone планирует повышение тарифов на услуги связи08:30
- На Донбассе объявили новый режим тишины, Москва не дает никаких гарантий со своей стороны — Марчук. ВИДЕО08:12
- В неподконтрольной Горловке состоялся ежегодный конкурс «Мисс и Мистер АДИ». ВИДО07:51
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Медики назвали причины ночного кашля22:35
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса
- Самые глупые Знаки Зодиака
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»