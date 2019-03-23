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Погиб еще один боец: ВСУ, отомстив за нападение, заставили "Л/ДНР" считать множество убитых и "300-х" боевиков
Вооруженные силы Украины несут летальные потери на временно оккупированном Донбассе, отвечая террористам "Л/ДНР" на опасные провокации.
За минувшие сутки, 22 марта, незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил. Зафиксировано, что российско-оккупационные войска применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. К несчастью, вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и один получил ранения. Согласно данным разведки, трое оккупантов были ликвидированы и пятеро ранены ответным огнем защитников Украины. "С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы", - добавили в штабе ООС.
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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