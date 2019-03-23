Погиб еще один боец: ВСУ, отомстив за нападение, заставили "Л/ДНР" считать множество убитых и "300-х" боевиков

23.03.2019 11:09

Вооруженные силы Украины несут летальные потери на временно оккупированном Донбассе, отвечая террористам "Л/ДНР" на опасные провокации.

За минувшие сутки, 22 марта, незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил. Зафиксировано, что российско-оккупационные войска применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. К несчастью, вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и один получил ранения. Согласно данным разведки, трое оккупантов были ликвидированы и пятеро ранены ответным огнем защитников Украины. "С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы", - добавили в штабе ООС.